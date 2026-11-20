Директорът по киберсигурност към Белия дом Шон Кеърнкрос напуска поста си. Според американски медии той е "уволнен".



Кеърнкрос отказа коментар по темата. Напускането му идва на фона на поредица от технологични сривове в Съединените щати през последната седмица, които засегнаха системите за контрол на въздушното движение, банките и вътрешната мрежа на Агенцията за национална сигурност. Администрацията на Доналд Тръмп е критикувана за начина, по който се справя с прекъсванията в работата на критични системи.

Постът на Шон Кеърнкрос ще бъде временно зает от Кърстин Дейвис, която досега отговаряше за киберсигурността в министерството на отбраната.