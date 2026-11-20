Украинският президент Володимир Зеленски изрази съмнение, че партньорите на страната му разбират правилно фразата „гаранции за сигурност като тези от член 5 на НАТО“.

Гаранциите за сигурност за Украйна, по подобие на член пети, за които говорят американците, трябва да включват не само политически ангажименти, но и реално военно присъствие, каза Зеленски след срещата на "Коалицията на желаещите" в Берлин. И добави, че трябва да има ясен механизъм за реакция в случай на следваща агресия от страна на Русия.

В германската столица американският специален пратеник Джаред Къшнър заяви, че НАТО ще бъде основен стълб в следвоенното уреждане около Украйна. Той отбеляза, че предоставянето на гаранции в духа на член пети е голяма крачка и президентът Тръмп е отворен за идеята, стига това да е в интерес на Съединените щати.