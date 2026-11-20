В петък ще остане необичайно топло за сезона, с минимални температури между 8° и 13°, в София – около 9° и максимални – между 17° и 22°, в София – около 19°. В Северна България ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва.

В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините видимостта за кратко ще бъде намалена. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време, но до обяд на отделни места в страната ще има слаби валежи от дъжд.

По Черноморието облачността ще бъде значителна, но от север на юг ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър, по северното крайбрежие от запад-северозапад, по южното крайбрежие – от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° до 20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. В масивите в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

През почивните дни времето ще остане ветровито, с променлива облачност. Вятърът ще сменя посоката си – от югозападен, слаб, в Източна България и северно от планините временно силен и поривист до северозападен, в Дунавската равнина ще се усилва. На отделни места ще има и валежи от дъжд, но съществени количества не се очакват. Температурите ще са все още по-високи от обичайните – в събота минимални между 5° и 10°, максимални – между 15° и 20°, в неделя – слабо ще се понижат.

В началото на следващата седмица със северозападен вятър в страната ще нахлуе студен въздух. Температурите ще се понижат съществен, особено във вторник, когато дневните ще остават под 10°, а нощните ще са близки до 0°. В понеделник облачността ще е значителна и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1500 метра – от сняг, но границата на снеговалежите ще се снижава и във вторник сутринта в североизточните райони е с повишена вероятност да превали сняг. През деня ще бъде ветровито, с променлива облачност, в по-голямата част от страната – без валежи.