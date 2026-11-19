Разбиха организирана престъпна група за пране на пари в Пловдив. Обвиняеми са 7 души, като шестима са задържани за 72 часа.

Групата е действала от края на 2024 година като е обещавала висока доходност по вложенията. Към момента има данни за изпиране на около 10 милиона евро.

Петима са привлечени и като обвиняеми за финансови операции за около 3,5 млн. евро по сметки на две дружества в България. Установени са над 10 фирми фантоми, чиито парични потоци предстои да бъдат изследвани.