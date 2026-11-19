От Ливърпул до границата на Естония с Русия – европейците се запасяват с консерви и продукти от първа необходимост, учат се как да се подготвят за бедствия и конфликти. Оказва се, че най-големите им страхове са различни в различните държави.

През октомври британското правителство започна кампанията "Бъди готов", за да насърчи хората да се подготвят за извънредна ситуация и да могат да оцелеят за 72 часа. Целта не е подготовка за апокалипсис, а просто да не излизаш от строя само, защото не си се подготвил.

Дан Гос, организатор на кампания за подготовка за извънредни ситуация във Великобритания: “Нещото, което ме държи буден нощем, е климатът. Трудно е да пренебрегнем климатичните промени. Мнозинството от проблемите ни или произтичат, или се засилват от това.”

В Германия кампанията се води от хуманитарната организация Малтийска служба за помощ.

Мартин Шелейс, председател на Малтийска служба за помощ: "Какво бих искал да имам под ръка, ако в 2 през нощта пожарникари се появят пред вратата ми и кажат – "Излизай веднага, къщата гори?" Ще съм по пижама и първото, което ще си помисля е за мобилния телефон и ключовете ми и ще хукна навън в паника. Няма да има време да мисля какво да взема."

Много от държавите в Западна Европа се фокусират върху природните бедствия, екстремно време, но в страните по-близо до Украйна най-голямата тревога е конфликтът с Русия. Алън Леербек от Датската лига за гражданска защита преподава курсове за подготовка за криза.

Алън Леербек, представител на Датска лига за гражданска защита: “Дания не е място, където имаме наводнения, големи бури и други природни бедствие. По-скоро заради подкрепата ни за Украйна обществото ни се притеснява най-вече от Русия, от спиране работата на отоплителните станции, на тока..."

Колкото по-близо до конфликта, толкова по практическа е подготовката. В Естония има и редица съоръжения по границата – окопи, бункери, противотанкови съоръжения тип "драконов зъб". В Град Тарту на границата между Естония и Русия, прозорците са покрити със специален филм, който предпазва от експлозии в радиус от 100 метра.

Мартин Бек, заместник-кмет на Тарту: "Така при експлозия парчетата стъкло няма да причинят щети и наранявания. Научихме за това от украинците, че това е било голям проблем."

Официалните препоръки на Еврокомисията за първите 72 часа – да са готови чанти за кризисна ситуация с документи и лекарства, евакуационни планове и практически умения като готвене без електричество и първа помощ.