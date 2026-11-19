Юлия Иванова отчете какви са били слабостите на ЦСКА при първото поражение от началото на сезона Националната волейболна лига при жените. „Червените“ не успяха срещу Марица Пловдив след 0:3 в зала „Васил Симов“. Пред БНТ старши треньорът на „червените“ отдаде категоричния успех на гостите на силната атака и добрия сервис.

„Бяхме равностойни само в първите минути на първия и третия гейм. След това добрата атака и силния сервис на гостите ни затрудниха много“, започна тя.

Наставникът говори и за състоянието на Ивана Ефремова, която страда от контузия, но влезе през третия гейм.

„Това, което не можахме да направим в първите два гейма и не завършихме с нито една блокада, ние знаехме, че тя се справя добре на този елемент. Моето желание беше да засилим блока. Има разтежение на корема, надявам се това влизане в игра да не е повлияло и да бъде готова за мача в неделя“, поясни Иванова-Минчева.

Повече от интервюто с Юлия Иванова-Минчева можете да видите във видеото!