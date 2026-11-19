Затрудни ни добрата атака и силният сервис на Марица, сподели треньорката на ЦСКА след първото поражение през сезона.
Юлия Иванова отчете какви са били слабостите на ЦСКА при първото поражение от началото на сезона Националната волейболна лига при жените. „Червените“ не успяха срещу Марица Пловдив след 0:3 в зала „Васил Симов“. Пред БНТ старши треньорът на „червените“ отдаде категоричния успех на гостите на силната атака и добрия сервис.
„Бяхме равностойни само в първите минути на първия и третия гейм. След това добрата атака и силния сервис на гостите ни затрудниха много“, започна тя.
Наставникът говори и за състоянието на Ивана Ефремова, която страда от контузия, но влезе през третия гейм.
„Това, което не можахме да направим в първите два гейма и не завършихме с нито една блокада, ние знаехме, че тя се справя добре на този елемент. Моето желание беше да засилим блока. Има разтежение на корема, надявам се това влизане в игра да не е повлияло и да бъде готова за мача в неделя“, поясни Иванова-Минчева.
Повече от интервюто с Юлия Иванова-Минчева можете да видите във видеото!