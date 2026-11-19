Изборът на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота предстои утре. Днес обаче в кулоарите на парламента от ГЕРБ обявиха, че ДБ и ПП са се договорили с управляващите. Според Борисов е ясно кои ще бъдат избраните. От "Демократична България" отговориха, че ще спазят ангажимента си изборът да бъде без ГЕРБ и ДПС.

Изборът за членове на ВСС влезе в седмичната програма на парламента като първа точка от дневния ред за утрешното заседание. Народното събрание трябва да избере 11 представители в кадровия орган на съдебната власт. Кандидатите са общо 21 за двете колегии – съдийската и прокурорската.

За да бъде избран всеки един трябва да получи минимум 160 гласа в пленарна зала.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че не участват в разговори за подкрепа.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: "Защото виждам по коридорите как се договарят ПП и ДБ с "Прогресивна България". С нас, и вчера ви казах, никой нито е разговарял, нито ние сме разговаряли. Второ, след въпроса на ваш колега вчера се запознах с кандидатите, ми те само партийни."

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет, който да смени настоящия, чийто мандат изтече преди повече от четири години, е един от основните ангажименти на управляващите от "Прогресивна България". Те разполагат със 131 депутати и още в началото на мандата заявиха, че няма да търсят подкрепа от ГЕРБ и ДПС. ДБ имат в парламента 21 гласа, а ПП – 16, което е достатъчно за избора на ВСС.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: "Вече са се договори ПП и ДБ с "Прогресивна България", така че утре ще има избор."

От "Прогресивна България" днес не коментираха дали са стигнали до съгласие и с коя от другите парламентарни групи за избор на Висш съдебен съвет. А от "Демократична България" бяха лаконични.

Катя Панева, ДБ: "Нашето предизборно обещание беше изборът на ВСС да бъде извън статуквото, да не бъде избран със статуквото и ние ще удържим на това си обещание."

От "Продължаваме промяната" отклониха коментарите за дебата по кандидатурите утре.

Изборът на нов Висш съдебен съвет е важен, защото по закон настоящия състав, който е с отдавна изтекъл мандат, не може да избира главен прокурор и председатели на върховни съдилища. Така вече дълго време прокуратурата и Върховния административен съд се ръководят от временно изпълняващи функциите, а не от титуляри.

Ако парламентът утре не успее да избере своята квота, ще трябва да стартира нова процедура, която ще продължи около три месеца.