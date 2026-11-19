"Кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота - те всичките са партийни. Гледали сме ги като министри, те са политически лица. Не виждам независими кандидати", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на брифинг в кулоарите на парламента.

"Виждам по коридорите как "Продължаваме Промяната" и "Демократична България" се договарят с "Прогресивна България" за ВСС. С нас никой не е разговарял и ние не сме говорили с никого", каза още Борисов.

На въпрос кои ще бъдат избрани той отговори Емил Дечев, Андрей Янкулов, Таня Радуловска и Веселин Вучков.

"Само "Възраждане" още не могат да се договорят за Съвета".

Борисов подчерта, че според него има други важни теми, освен ВСС, които са на дневен, като атаките с дронове.

"Вчера министърът на отбраната каза, че няма никакво значение откъде са ударите по корабите. А ние не сме пиратска държава. В нашата икономическа зона, до нашите брегове – пирати. Щом не знаем кои са, са пирати. Потапят кораби. И то с газ, червен пипер, елхи, играчки и кой ли какво още има там. И те не знаят, те още не знаят какво е. След това намалиха и парите за църквата."

И децата знаят, че дроновете са руски, подчерта Борисов.

"Това са царете на оправданията. Те като не могат да кажат нещо, нали виждате какво казват? Не знаем какви са дроновете. И децата знаят, че са руски. Удрят корабите, които се движат по Черно море. Блокират морето. Блокират товарите. Увеличиха се драстично застраховките. Няма утре вече да има кораби, които да докарат газ, ако така карат. Туризмът замина, съсипаха го. И всичко това излиза някой и казва: "Военна прокуратура". "Нали имаме славна българска армия? Нали само генерали, адмирали, офицери? Първи сме в Европа по брой на висши чинове. Колко адмирали имаме? Ще изкарат корабите, ще изкарат системите и ще потопят пиратите. Ако не могат да се справят, ще искат някоя английска фрегата, френска, и ще ги потопят."

Министър Иван Шишков нарече техническа грешка 1 милиард евро, сложени повече в неговото министерство, заяви лидерът на ГЕРБ.

"И като го питат: "Добре бе, тази техническа грешка ще я поправят ли?", той казва: "Питайте финансите". Забравя какво е казал. След две минути го питат: "Абе, този 1 милиард за какво ще го похарчите?". И той вади списък и почва да го показва. И всичко това, когато става въпрос за милиарди евро, не ви интересува. Идвате да ме питате за това, което само мене, примерно, ме интересува. Не ви ли интересува държавата?"

Премиерът Радев е прав за така наречените "обладани медии", отбеляза Борисов.