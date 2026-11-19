Национален рекорд беше регистриран във втория ден на държавното по плуване в малък басейн в Бургас. Направи го Дарен Кирилов в коронната си дисциплина 200 метра гръб, записвайки 1:50,78, като подобри предишното си национално постижение с 1,47 сек.

Дарен започна бързо и пое инциативата във финал А още на първите метри. До кря на дистанция той запази преднината си и съумя да свали секунда и половина от предишния си национален рекорд. Резултатът е изключително силен и ако го повтори с него би влязал във финала на световното първенство в Пекин, на което той ще участва в началото на декември. Втори на около 6 секунди от Кирилов остана Адриан Йонинов, а трети е Никола Левтеров.

Две титли днес спечели Диана Петкова. Тя взе златен медал на 100 свободен стил и 50 бруст. По-рано днес национален рекорд за девойки регистрира Маргарита Стоименова на 200 съчетано - 2:16,44.