Парламентът на Дания ратифицира споразумението за сигурност със Съединените щати за Гренландия. С този вот се очаква да се сложи край на противопоставянето около бъдещето на арктическия остров.

Споразумението беше подписано през септември и предвижда Съединените щати да създадат две нови военни бази в Гренландия, както и система за противоракетна отбрана, известна като "Златен купол".

С документа се блокира достъпа на държави извън Европейския съюз и НАТО до стратегически сектори на остров в опит да се ограничи влиянието на Китай и Русия.