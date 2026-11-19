Столичната полиция се самосезира след публикувани клипове на група момчета за блудство с 15-годишно момиче. Съдържанието е разпространявано в чат приложение.

Участниците са установени и разпитани заедно с родителите им. Материалите са докладвани на прокуратурата и по случая е образувано досъдебно производство.

гл. инсп. Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“, СДВР: "Това са компания, има сред тях непълнолетни, коитo извършват блудствени действия с непълнолетно момиче.

- Установени ли са всички извършители?