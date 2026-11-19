Столичната полиция се самосезира след публикувани клипове на група момчета за блудство с 15-годишно момиче. Съдържанието е разпространявано в чат приложение.
Участниците са установени и разпитани заедно с родителите им. Материалите са докладвани на прокуратурата и по случая е образувано досъдебно производство.
гл. инсп. Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“, СДВР: "Това са компания, има сред тях непълнолетни, коитo извършват блудствени действия с непълнолетно момиче.
- Установени ли са всички извършители?
Всички хора от клипа са установени. Момичето е установено, разпитано е, осигурили сме й психолог, така че работим, но идеята е това дете да не навлизаме и да не го виктимизираме допълнително. Най-вероятно това е целта, да се пусне в социалните мрежи и да се придобие, както и друг път се е случвало, да се придобие популярност сред хората, които са го публикували."