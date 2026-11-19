Марица Пловдив продължава без грещка от началото на сезона в Националната волейболна лига при жените. Действащите шампионки се справиха с ЦСКА с 3:0 (25:16,25:13,25:16) в отложен мач от петия кръг, който се изигра в зала "Васил Симов".

За пловдивчанки това е шести пореден успех в родния елит, докато "червените" претърпяха първо поражение. Така ЦСКА продължава да изостава с точка от втория във временното класиране Левски, като и двата отбора имат актив 5-1.

Гостите имаха превъзходство през целия двубой, като бяха особено убедителни във втория гейм, спечелен с 25:13.

За Марица предстои гостуване на Миньор в Перник на 21 ноември, докато ден по-късно ЦСКА посреща състава на Стойчев-Казийски.

На 24 ноември пловдивчанки ще приемат хърватския ЖОК Рибола Кащела в първия мач между двата тима в турнира за Купата на ЦЕВ. Реваншът предстои на 2 декември