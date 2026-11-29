Волейболистката на Левски Венеса Радева похвали играта на „сините“ в двубоя с хегемона във волейболното първенство Марица. Столичанки отстъпиха с 0:3 гейма, но показаха сравнително равностойна игра във втората и третата част, в които на моменти имаха преднина в резултата.

Радева бе категорична, че целта пред Левски е да играе в двубоя за трофея в края на сезона.

„Смятам, че в сравнение с предишните мачове, надграждаме и това ни е целта занапред. Освен начина на игра, емоцията ни подтиква и не трябва да спираме да вярваме, че можем да спечелим. Нашите амбиции са все пак да играем финал. Има много мачове, но трябва да надграждаме, за да можем да постигнем целите си за сезона. Със сигурност този мач ни дава самочувствие, че можем да стигнем до нивото на Марица“, коментира Радева пред БНТ.

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