Бурното море покри плажа в Лозенец с дебел слой пяна
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Мощните вълни и силният вятър превърнаха плажа в Лозенец в необичайна гледка.
Голяма част от пясъчната ивица е покрита с плътен слой морска пяна, която достига до крайбрежните обекти.
Явлението е резултат от силното морско вълнение и разбиването на вълните в брега.
Морето остава изключително бурно, а приближаването до крайбрежието е опасно.