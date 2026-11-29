Мощните вълни и силният вятър превърнаха плажа в Лозенец в необичайна гледка.

Голяма част от пясъчната ивица е покрита с плътен слой морска пяна, която достига до крайбрежните обекти.

Явлението е резултат от силното морско вълнение и разбиването на вълните в брега.

Морето остава изключително бурно, а приближаването до крайбрежието е опасно.