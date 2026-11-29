Испания гласува на предсрочни парламентарни избори, които може да предопределят политическото бъдеще на премиера Педро Санчес.

38 млн. души имат право на глас, а за мнозинство в 350-местния парламент са необходими 176 места. Прогнозите сочат, че управляващите в момента социалисти ще загубят вота, а следващият премиер се очаква да бъде лидерът на "Народната партия" Алберто Нунес Фейхо.

Вотът в Мадрид следят специалните ни пратеници Джанан Дурал и Иван Мушкаров.

Спокойно започна изборния ден тук в Испания. Над 100 хиляди полицаи са разположени пред избирателните секции в цялата страна, тъй като имаше предупреждение за потенциални атаки. Поляризирано остава испанското общество и днес в изборния ден. Това е видно както от проучванията, така и от разборите ни с избиратели.

Тези, които са гласували за Санчес казват, че се страхуват от завоя на дясно, който страната им може да направи.

Тези, които са подкрепили десницата пък споделят, че са уморени от корупционните практики на управляващото вече близо 9 години социалистическо правителство. Близки са, според прогнозите, резултатите, които ще имат Народната партия и социалистите. Нито една от тях обаче не може да сформира самостоятелно правителство. И тук идва ролята на крайнодясната партия ВОКС, която е сигурен коалиционен партньор на консерваторите.

Премиера Петро Санчез вече упражни правото си на глас. Нека да го чуем

Педро Санчес, премиер на Испания и лидер на Социалистическата партия: "Ще има голяма мобилизация и участие. Мисля, че това е много важно не само за Испания, но и за Европа. Вярвам, че ще изпратим ясно послание за това каква ще бъде посоката на бъдещето управление. Надявам се, че това което сме постигнали през последните 8 години, и това което предлагаме за следващите 4, ще бъде посланието ни към Европа."

Соченият за следващ испански премьер Альберто Нунес Фейхо също гласува преди минути. Изглежда, той е напълно сигурен в победата си, тъй като още преди дни призова своите симпатизанти да се съберат довечера пред централата му за техният победен митинг.