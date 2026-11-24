Есенният полусезон на женското ни волейболно първенство е към своя край, но не и преди финалистите от последните две издания да премерят сили. Марица Пловдив е безгрешен от началото на сезона, въпреки загубата на ключови фигури през лятото. От своя страна Левски отново тръгна с шампионски амбиции, но показва колебания, особено в гостуванията си.

Ще успеят ли „сините“ да превъзмогнат проблемите си и да превземат зала „Строител“ в Пловдив, отговорът ще разберем тази неделя (29 ноември) от 13:25 часа по БНТ 3.