След сериозното забавяне на доставките на противогрипни ваксини и недостига им в началото на сезона сега се очертава нов проблем – голяма част от безплатните дози може да останат неизползвани. За това сигнализират общопрактикуващи лекари от страната. Причината е, че и през този сезон не се предвижда гъвкавост при разпределението на ваксините според възрастовите групи на пациентите. Така, въпреки че вече са налични в кабинетите на личните лекари, част от дозите може да се окажат излишни, докато в други практики да не достигнат.

По думите ѝ забавените доставки са накарали много хора да потърсят алтернативни възможности и да се ваксинират с препарати, закупени от други държави, включително от Гърция. Вече има доставени безплатни противогрипни ваксини в кабинетите на личните лекари, а интересът сред пациентите продължава. Проблемът обаче е, че доставките са пристигнали твърде късно, което поставя медиците под сериозен времеви натиск.

д-р Захаринка Вълканова, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари: „Да, вече имаме доставени ваксини, макар и със закъснение. Имаме интерес. Ние познаваме пациентските си листи и бяхме заявили количества съобразно броя на пациентите. Ваксините пристигнаха късно, но при тези по-екстремни условия ще се постараем, както всяка година, общопрактикуващите лекари да изпълним ваксинационните програми и да обхванем целевите групи.“

Тя подчерта, че в момента личните лекари трябва да съчетаят противогрипната имунизация с останалите си задължения – профилактични и диспансерни прегледи, детски и женски консултации.

„Проблемът е, че в момента всичко трябва да бъде направено в много кратки срокове. Освен противогрипните ваксини имаме и профилактични прегледи, които сме планирали, диспансерни прегледи, детска и женска консултация. Всичко това се натрупва и трябва да бъде организирано в ограничен период от време“, посочи лекарят.

Допълнително затруднение създават и сроковете за поставяне на противогрипните ваксини при децата. За някои от тях, които се имунизират за първи път, са необходими две дози.

д-р Захаринка Вълканова, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари: „Една от ваксините, които трябва да поставим на децата от 2 до 7 години, е със срок до 18 декември. Това ни притиска във времето, защото част от децата, които ще обхванем, се ваксинират за първи път и трябва да получат две дози. Не при всички ще успеем да поставим втората доза в необходимия срок.“

Тя уточни, че децата, които получават първата си противогрипна ваксина тази година, по правило трябва да бъдат имунизирани с две дози.

„Когато едно дете не е било ваксинирано през миналата година и сега за първи път получава противогрипна ваксина, редно е през първата година на ваксинация да му бъдат поставени две дози. Ако детето дойде сега за първата доза, а срокът на ваксината изтича на 18 декември, може да не успеем да поставим втората. Това е още един проблем, който трябва да бъде решен“, допълни тя.

Един от основните проблеми пред личните лекари е възможността в едни практики да останат неизползвани дози, докато в други количествата да не достигнат. Затова медиците настояват Министерството на здравеопазването да разреши преразпределението на ваксините между отделните практики, както и по-гъвкавото им използване според възрастта на пациентите.

„Това беше една от темите, които много ни вълнуваха, защото голяма част от колегите няма да могат да използват всички ваксини, които са получили. Причината е, че немалка част от пациентите вече са се ваксинирали с препарати, закупени от други държави“, обясни председателят на Сдружението на пловдивските общопрактикуващи лекари.

По думите ѝ личните лекари са предложили няколко конкретни решения, но до момента не са получили необходимото разрешение.

д-р Захаринка Вълканова, председател на сдружението на общопрактикуващите лекари: „Апелирахме към Министерството да ни позволи с предавателен протокол една практика да може да предостави ваксини на друга практика, ако там има недостиг. Другият вариант е, когато например разполагаме с определен брой ваксини за деца и с ваксини от същия вид за възрастни, при изчерпване на детските количества да можем с разрешение на Министерството да използваме останалите дози за пациентите над 65 години. Идеята е да не се стига до ситуация, в която едни колеги имат недостиг, а други да се налага да бракуват ваксини.“

Сред предложенията на общопрактикуващите лекари е и разширяване на възрастовия диапазон на хората, които имат право на безплатна противогрипна ваксина. Според тях така ще може да се използват повече от вече доставените дози, вместо те да останат неизползвани.

„Ако останат голям брой ваксини, апелирахме към Министерството да ни позволи да разширим възрастовия диапазон. Например вместо ваксините да бъдат предназначени само за хора над 65 години, да можем да обхванем и хора над 63 години. Така вместо да бракуваме огромен брой ваксини, ще имаме възможност да ги използваме“, заяви д-р Вълканова.

По думите ѝ към момента няма разрешение нито за прехвърляне на ваксини между отделните лекарски практики, нито за промяна на възрастовия обхват. Така въпреки късното пристигане на безплатните противогрипни ваксини и наличието на желаещи да се имунизират, остава риск част от дозите да не бъдат използвани.

Дали ще бъде намерено решение за по-гъвкаво разпределение и използване на ваксините, предстои да стане ясно. Междувременно личните лекари продължават да се опитват да обхванат максимален брой пациенти в оставащото време на ваксинационната кампания.

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