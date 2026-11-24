Централната избирателна комисия ще връчи удостоверенията на избраните за президент Илияна Йотова и вицепрезидент Кирил Вълчев.



Това ще се случи на официална церемония, която ще се състои в сградата на Народното събрание. Първоначално церемонията бе насрочена за 11 ноември, но беше отложена заради обявения национален траур в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия". Припомняме, че в началото на месеца със свое решение Комисията обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани за президент и вицепрезидент.