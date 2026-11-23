Последователните усилия на България за укрепване и развитие на отбранителните си способности и за принос към гарантирането на сигурността в региона в условията на финансови ограничения бяха подчертани от министър-председателя Румен Радев по време на срещата му с постоянния представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, съобщиха от правителствената пресслужба.

„Това е ангажимент на правителството както към сигурността на българските граждани, така и към общата сигурност на нашите съюзници. Завръщането на НАТО към основната му мисия – да гарантира сигурността на страните членки, е от ключово значение за стабилността в региона“, заяви Радев.

Във фокуса на срещата бяха също сигурността в Черно море и значението на свободното корабоплаване в региона. Обсъдена беше и темата за модернизацията на българските въоръжени сили и съществения принос на САЩ в тази насока.

Премиерът Румен Радев подчерта необходимостта от засилване на индустриалното сътрудничество и обмена на опит между България и САЩ в процеса на модернизация и придобиване на нова отбранителна техника за Българската армия.