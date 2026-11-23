Средствата, които България ще получи от следващия седемгодишен бюджет на ЕС вероятно ще бъдат по-малко в сравнение със средствата, които страната ни е получавала до сега. Това стана ясно от думите на вицепремиера Атанас Пеканов, който участва в Брюксел в Съвет по общи въпроси, посветен на кохезионната политика. Пеканов коментира, че страната ни, заедно с останалите държави от групата “Приятели на кохезията”, настоява за запазване на кохезионната и селскостопанска политика.

Вицепремиерът коментира, че в момента правителството прави разчети колко ще получи България от следващия многогодишен бюджет на блока на базата на предложението, направено от председателя на Европейския съвет Антонио Коща в края на миналата седмица. Пеканов приветства предложението на Коща за нов данък върху най-големите дигитални концерни. Според него е важно новият европейски бюджет да не бъде финансиран от регресивни данъци като приходите от системата за търговия с емисии или увеличаване на акциза върху тютюна.

Вицепремиерът коментира още, че ЕК иска, ако може още тази година дефицитът на България да бъде под три процента от БВП. По думите му обаче правителството е решило да запази доходна и социална политика. Той припомни, че девет държави от ЕС са в процедура по прекомерен дефицит и досега в нито един случай не са били налагани глоби.

Атанас Пеканов – вицепремиер: “Имаме първа сметка. Позволете ни още няколко дни и ще излезем с официална позиция преди съвета в четвъртък за това България по кои пера подкрепя, по кои не подкрепя новото предложение. Вече изброих някои от тях.”

БНТ: Повече средства ли ще получаваме в сравнение с предишната многогодишна финансова рамка или по-малко?