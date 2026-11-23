От Столичната дирекция на вътрешните работи разкриха нови подробности по случая с бруталното сексуално посегателство над непълнолетно момиче в апартамент в София. По случая са задържани 4 лица – трима непълнолетни и един пълнолетен български гражданин. От полицията коментираха и информацията за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните до момента такава информация не била потвърдена.

Към момента са задържани само младежите, за които има достатъчно доказателства. Става ясно, че един от задържаните е криминално проявен – през август е било направено предложение за настаняване във възпитателно училище, но делото не е приключило.

До момента се знае, че след посещение на детска дискотека в нощта на Хелоуин във въпросния апартамент са отишли общо четири момичета и девет момчета. Засега има данни за сексуално посегателство само над едно от момичетата.

Директорът на СДВР заяви, че все още се работи по версията за блудство и от клиповете, с които разполагали нямало доказателства за изнасилване. Нямали и доказателства за поставени упойващи вещества или наркотици в чашите на момичетата. Установено, че участниците във видеоклиповете са употребили значително количество алкохол.

Имало данни обаче и за други сексуални посегателства от същите лица през септември. Задържано е и момчето, което стреля с газов пистолет в краката на момиче в столична градинка.

– Дали има друга жертва?

главен комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "В хода на работата със свидетели, с разпит на родители на пострадалото момиче сме установили още два случая с пострадали, като изключваме случая със стрелбата, там извършителят е установен и задържан. Другият случай е от 21 септември на блудствени действия с друго момиче."

Директорът на СДВР съобщи още, че е разпоредена вътрешна проверка относно действията на полицейските служители, посетили адреса в нощта на инцидента след сигнал за нарушаване на нощната тишина. Проверката трябва да установи дали служителите са изпълнили изцяло служебните си задължения или са допуснали пропуски. От полицията отрекоха и информацията да има установена връзка между служител на МВР и един от задържаните.

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