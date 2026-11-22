Съставът на Висшия съдебен съвет вече е ясен. Избрани са и двете квоти - професионалната и парламентарната.

В прокурорската колегия влизат четирима прокурори и един следовател, избрани от общите събрания на гилдиите, и петима, които парламента избра в петък. Свободно остава 11-тото място, което по право се заема от главния прокурор, който трябва да бъде избран от новия Висш съдебен съвет. В Съдийската колегия влизат 6-ма съдии, които общото събрание на съдиите избра и 6-ма от парламента. 13-тият член е председателят на ВКС - Галина Захарова, а 14-тото място е за председателя на Върховния административен съд, който предстои да бъде избран.