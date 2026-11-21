Следователите избират своя представител в професионалната квота на Висшия съдебен съвет. С това завършва и формирането на новия състав на кадровия орган.

Най-вероятно още тази вечер ще стане ясно кой ще бъде последният член на новия Висш съдебен съвет – представителят на следователите в професионалната квота на съвета.

Петко Петков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота на следователите: „При 33 години опит мисля, че ако ме изберат колегите от Следствието, ще мога да намеря диалог в рамките на закона с останалите избрани колеги. Диалогът е нещо задължително, не необходимо. Като говорим за принципа на разделение на властите – това не значи липса на диалог между властите. Напротив, адмирирам да има такъв диалог и да не забравяме, че след такъв диалог решенията се вземат във ВСС.“

Иван Донев, завеждащ Следствения отдел – Разград: „Очакване – така, както го заявяват всички – очакване да бъде прозрачен, открит - да не се вземат едни решения, за които ние магистратите после се чудим как са взети. “

Новият ВСС има много важна задача още в първите дни на своята работа, а именно да отпуши процесите по определяне на административни ръководители. Нещо, което по закон е забранено да прави настоящият състав на съвета, чийто мандат е изтекъл.

Борислав Сарафов, бивш и.ф. главен прокурор: „Първата задача на новия ВСС трябва да бъдат много избори – не само изборът на главен прокурор, но и избор на председател на ВАС и много други административни ръководители в системата. Защото много от окръжните и апелативните прокуратури и съдилища са без титулярни ръководители. Това, както казах, е безвремие, агония, която не може да продължава. Затова със задоволство приемам, че има вече ВСС.“

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