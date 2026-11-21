Анелия Йорданова е баскетболистка на БК Септември 97. Тя е на 15 години и е основна фигура в съставите на клуба при подрастващите, девойките и при жените. Тя е поредният герой в поредицата на БНТ 3 за младите и успешни български спортисти.

"Започнах с баскетбола още в първи клас. Едно момиче ме доведе в залата и от тогава много ми харесва този спорт и продължих да го тренирам до ден днешен. С времето разбрах, че това просто е моят спорт и това ми харесва да правя. Играя на позиция гард", сподели Анелия.з

"Като почнах да тренирам за първи път, започнах с по-големите и съм свикнала да си играя с по-големите и до днешен ме взимат", каза талантливата състезателка.

Анелия сподели, че не е никак лесно да играеш в първенството на жените на едва 15 години.

"На тази възраст да играя с жените, много е сложно. Те са физически по-здрави от мен и са високи, но се опитвам да се представя колкото се може по-добре. Като отбор се изграждаме колкото се може повече. И много съм радостна, че играем за жени. Все пак ние имаме много млади играчи, които израстват така, както и аз", убедена е тя.

"Много е важно да имаш характер в този спорт. Не ми е чак толкова трудно да съчетавам баскетбол и ученето понеже аз съм в спортно училище. Опитвам се да отделям повече внимание на семейството си, на приятелите си, на ученето", разкри Анелия.

"Баскетболът ме промени положително, станах много по-отговорна и дисциплинирана. Аз съм гард и аз имам тази честта да организирам цялото нападение", обясни тя.

Анелия Йорданова е част от националния отбор на България.

"Попаднах за първи път в националния отбор през 2024-а година на 14 години. За мен е радост да играя за националния отбор. Това е много за мен", каза тя.

Нейните идоли в баскетбола Борислава Христова и Александър Везенков.

"Те са си професионални играчи. И просто като съм им ходила на мачовете като много малка, много са ми харесвали как играят, говорят", обясни 15-годишната баскетболистка.

Мечтите й са свързани с излизане в чужбина.

"Виждам се в чужбина след една, две години, може би Испания, Италия, Америка. Целта ми е да стана професионален баскетболист. Да отида извън България да играя. Надявам се някой ден да бъда в националния отбор на жените. Това ще бъде много голяма чест да играя там", разкри тя.

"Бих искала да кажа благодаря най-вече на семейството си, до ден днешен те са ми дали всичко, което съм искала, и правят всичко за мен. И на треньорите също много бих искала да благодаря. Защото без тях нямаше да постигна това, на нашия треньорски екип и президента Борислава Мандур", отбеляза Анелия.

"Моята мечта е да играя в националния отбор на жените. И да изляза извън България и да стана баскетболистка. За мен баскетболът е любов и означава много неща. Станах по-дисциплинирана, имам нови запознанства с приятели, с другите отбори. За мен баскетболът е всичко" завърши Анелия Йорданова.

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