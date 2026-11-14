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Калина Стефанова в предаването "Аз съм"

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Калина Стефанова, на 14 години, състезателка на клуб Металик Перник и националния отбор на България (U15) по тенис на маса е поредният герой в поредицата на БНТ 3 „Аз съм“.

Калина Стефанова
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Калина Стефанова, на 14 години, състезателка на клуб Металик Перник и националния отбор на България (U15) по тенис на маса е поредният герой в поредицата на БНТ 3 „Аз съм“.

„Избрах тенис на маса, защото пред блока един много ме биеше и аз реших да започна да тренирам, защото исках да го бия. Така влезнах в залата за първи път. Треньорът видя, че съм възпитана и имам труд към спорта. От там започна да ми харесва много и започнах да тренирам професионално“, коментира младата тенисистка на маса.

Тя сподели, че за първи път е влязла в залата на 10-годишна възраст. „От там нататък ми хареса много“, добави Стефанова.

Спортистката разкри също, че се е занимавала и с народни танци в продължение на 5 години.

„Когато започнах с тениса (на маса), трябваше да избера едното, защото се сливаха. Така реших да спра с народните танци“, добави тийнейджърката.

„Тренирам всеки ден, около три часа двуразово. Опитвам се да го смесвам с училище. Според мен ми върви засега. Треньорът ми се казва Димитър Папазов. До момента съм тренирала само с него и виждам как постигам високи цели с него. За мен той е най-добрият треньор. Изисква от мен много дисциплина. За мен много важно е и възпитанието“, каза още младата състезателка.


Стефанова каза още, че любимият ѝ удар е форхенд.

Вижте предаването във видеото!

Всички предавания ще откриете и в YouTube канала на БНТ!

#Калина Стефанова #тенис на маса

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