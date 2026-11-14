Сутрешни мъгли и понижение на дневните температури в събота

В събота облачността над страната ще бъде значителна, в сутрешните часове в равнините ще бъде мъгливо. На много места ще има валежи от дъжд, по-интензивни в югоизточните райони. В Централна и Източна България ще има и гръмотевична дейност. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, малко по-високи в Югоизточна България, в София – около 7°. Вятърът ще отслабне, ще бъде умерен, в по-голямата част от страната – от северозапад, в Източна България – от север-североизток; с него ще нахлува студен въздух. Още преди обяд от северозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Температурите чувствително ще се понижат и дневните ще бъдат от 8°-10° на места в Северна България, до 16°-18° в южните райони, в София – около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, по южното крайбрежие значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 12°-13° по северното крайбрежие до 17°-19° по южното. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. С него температурите съществено ще се понижат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 3°.

В неделя вятърът ще отслабне, до края на деня навсякъде ще се ориентира от югоизток и с него ще започне отново затопляне. Ще преобладава облачно време, все още на отделни места със слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0° и 5°, а максималните - между 7° и 12°. През първата половина от следващата седмица ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. В понеделник вероятността за валежи е малка, ще има повече разкъсвания и намаления на облачността. Дневните температури ще са с 2-4 градуса по-високи. Във вторник вятърът ще се ориентира от югозапад и ще се усили, ще се затопли още. В Северозападна България ще има валежи от дъжд. В сряда ще остане ветровито и топло. След временно спиране на валежите, по-късно през деня те отново ще се активизират.