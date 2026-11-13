Даниел Митов, ГЕРБ: Поръчките за таблата на АМ „Тракия“ са прекратявани, а доставените още не са монтирани

ГЕРБ е правила много по-добри бюджети, а настоящият бюджет не предлага ясна икономическа политика и перспектива за растеж. Това заяви заместник-председателят на партията и бивш вътрешен и външен министър Даниел Митов в „Панорама“. Митов изрази съболезнования към близките на загиналите, но разкритикува опитите на управляващите да прехвърлят отговорността върху предишни кабинети.

Даниел Митов, ГЕРБ: „В деня на тази ужасна трагедия ние нямахме никакви намерения да правим каквито и да било изявления. Но бяхме провокирани. Аз и колегите ми се взривихме от коментарите, които получихме от представителите на правителството, от министър-председателя, от вътрешния министър, които отидоха на място и отново се опитаха да търсят вина назад във времето. С мой подпис миналата година е възложено и вече са доставени такива табла за МВР, които трябва да бъдат инсталирани в началото на автомагистрала „Тракия“. Те са доставени и по моя информация стоят в складовете на „Захарна фабрика“. Защо месеци наред не са инсталирани, трябва да дадат отговор хората, които управляват.“

Той заяви, че според него институциите са били свързани и е имало механизми за координация между АПИ и МВР.

„Сега се оплакват, че нямало такава свързаност. Напротив, има. И това го потвърди дори 20 дни преди катастрофата говорител на кризисния център на АПИ. Всичко, което се изговори тогава, по време на катастрофата, беше подвеждане на публиката като минимум, да не казвам лъжа. Затова и ние призовахме към политическа отговорност и към оставки. Отговорността може да се разследва и всичко останало. Но административната и политическата отговорност са друго нещо. Те могат да бъдат адресирани бързо.“

Основната критика на Митов към бюджета е липсата на ясна визия за икономическо развитие и увеличаването на държавния дълг.

Даниел Митов, ГЕРБ: „Един бюджет, когато бъде представен пред обществото, в него трябва да видим заложена някаква икономическа политика. Трябва да видим какво правителството оценява като рискове, какво оценява като възможности, къде трябва да се инвестира така, че самият бюджет да може да доведе до някакъв икономически растеж. Това, което виждаме, е бюджет на съзерцанието, на наблюдението. Правителството гледа някакви процеси и ги протоколира в една таблица, като запълва разходи. Увеличава дълга, разбира се. Това си е бюджет на прогресивния дълг и някак на прогресивното обедняване. Хайде да не е обедняване, ще го нарека задлъжняване. В един момент лихвите се натрупват. И ще започнем да плащаме пари само за обслужване на този дълг, които не отиват нито за детски градини, нито за болници, нито за здравеопазване, нито за образование.“

От ГЕРБ отговориха на управляващите също, че са пускали няколко обществени поръчки, но правителствата след тях са ги прекратявали. А заместник-председателят на ГЕБР Даниел Митов коментира, че лично той е подписал за монтажа на табла на „Тракия", но все още не са монтирани.

Даниел Митов, ГЕРБ: „С мой подпис миналата година е възложено и са доставени вече такива табла за МВР, които трябва да бъдат инсталирани в началото на автомагистрала „Тракия". Те са доставени и по моя информация седят в складовете на "Захарна Фабрика" и са искали, дето се казва, дори да си ги инсталират в залите. Те са за външно ползване и са точно за това. Защо месеци наред не са инсталирани? Ние обявяваме поръчки 2016 година, има сключен договор, идва правителството на Кирил Петков и изчегъртва тези поръчки.“

Вижте целия разговор във видеото