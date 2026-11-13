Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана" в София, прокуратурата проверява случая

Над 600 000 литра вода са изтекли в канализацията на плувния басейн "Диана" в София. Заради техническите проблеми съоръжението е затворено от началото на седмицата, тренировките са преустановени, а планирано състезание по плуване е отменено.

По случая е сезирана прокуратурата заради съмнения за неправомерна намеса в оборудването.

За инцидента съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в социалните мрежи. По думите му на 9 ноември сутринта камерите за видеонаблюдение са регистрирали влизането на служител в техническото помещение под басейна. Малко по-късно той е напуснал помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за възникнал проблем.

На следващия ден е установен значителен спад на водното ниво. Последвалата техническа проверка е показала повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализационната система.

"Прокуратурата вече е сезирана за съмненията за неправомерна намеса в съоръженията. Случайност, безотговорност или умишлен саботаж? Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи", заяви Керязов.

Заради възникналата ситуация няма да се проведе турнирът по плуване "Щастливи делфини", организиран в памет на доц. Стоян Андонов. Тренировъчният процес също е прекъснат, тъй като температурата на водата не отговаря на изискванията на Международната федерация по плуване.

Проблемът засяга шест плувни клуба и три отбора по водна топка, като над 400 състезатели са принудени да променят подготовката си.

"От вторник не водим нормален тренировъчен процес. Децата правят сухи тренировки, водата е студена, а нивото ѝ беше спаднало с две плочки", обясни треньорът по плуване на ЦСКА Олга Иванова.

От своя страна треньорът на "Дамини-ЛВ" Веселина Станева подчерта, че прекъсването идва в особено важен момент от спортния календар.

"Периодът е много важен, тъй като всички клубове тук се подготвяме по единна тренировъчна програма на Българската федерация по плувни спортове. Предстои участие в държавно първенство за мъже, жени, младша и старша възраст, което е едно от най-големите събития за годината", коментира Станева.

Междувременно нивото на водата в басейна вече е възстановено. Управителят на комплекс "Диана" Никола Илиев призна, че помпените съоръжения се нуждаят от ремонт, а през последните години не е извършвана необходимата профилактика.

"Последните години не са правени профилактични дейности – изпразване на басейна, кърпене и запълване на дупки. Този басейн е трупал само разходи и големи загуби", обясни Илиев.

Той допълни, че е активирана и втора помпа, която досега не е функционирала. Така вече две помпи работят за затоплянето на водата, което увеличава капацитета на отоплителната система.

От ръководството на плувния комплекс заявиха, че се очаква тренировъчният процес да бъде възстановен в понеделник.