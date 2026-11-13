Ураганният вятър нанесе щети в София, над 300 сигнали за паднали дървета

Силен вятър и щети и в София. Какви са последствията в столицата? Нощната буря в София изненада хората сутринта.

Владимир: "Нищо не съм видял, само чух през нощта, че имаше някакъв вятър и това беше... Много силен." Иван Баров: "Едно дърво беше паднало... и беше блокирало улицата.

Ураганният вятър остави след себе си паднали дървета, клони и счупени стъкла. Някои столичани обаче се събудиха без покрив.

Дончо Сърбев: "Паднали ламарини, които са горе по окачването на блока за хидроизолацията. Всичкото това, което беше горе по первазите, беше долу на земята. Има кола със счупено стъкло, която е от паднала ламарина."

През юни Теодор Александров подава сигнал към районна администрация „Триадица“ за изсъхнали дървета, но действия от нейна страна не са предприети.

Теодор Александров: "5 месеца по-късно не е предприето абсолютно нищо и 5 месеца по-късно, след снощната буря, въпросното, едно от въпросните дървета, за които бях подал сигнал, съответно е счупено наполовина."

Има доста надвиснали клони, ние сме с малко дете, всеки ден се прибираме от детската градина вкъщи и има доста надвиснали клони и със сигурност просто това буди притеснение, тъй като наистина не се взимат мерки. Въпрос на време е да паднат и още дървета.

Сега, като започнат обилните валежи, понеже тази шума в момента не се чисти, мерки днес падат дървета, утре ще газим във вода до коленете.

Оттам казаха за БНТ, че са препратили сигнала до дирекция „Зелена система“ на Столична община, тъй като казусът касае улично дърво.

Позиция на район „Триадица“ – Столична община: "Районната администрация и кметът на район „Триадица“ Димитър Божилов поддържат пряка връзка с гражданите на района. След извършено сезиране районът се е обърнал към дирекция „Зелена система“, тъй като става въпрос за улично дърво.



Над 300 сигнала са подадени в столицата.

Мария Тенева, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“: "Няма пострадали хора. Има 10 автомобила на този етап за паднали дървета. Пострадали хора и граждани няма. Има 10 автомобила пострадали от паднали дървета върху автомобили."

Напрегнато е било дежурството и за екипите на пожарната.