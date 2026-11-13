Взрив в Москва: Експлозия в колата на съветник на бивш украински премиер

В Москва беше взривен автомобила на съветника на бившия украински премиер Микола Азаров - Сергей Заворотни. Той е получил тежки наранявания и се наложило да бъде ампутирана лявата му ръка.

Това е вторият подобен случай в Русия за два дни. Вчера руски военен загина в Санкт Петербург при експлозия на автомобила му. Сергей Заворотни живее в Москва от 2014 г., когато страната му е обхваната от антиправителствени протести.

Преди да стане правителствен съветник, той е бил журналист. Проруският политик Микола Азаров беше премиер на Украйна от 2010 до 2014 г. Той също живее в Русия.