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България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, ще се опита да вземе реванш от Исландия.

България ще търси нова вярна крачка в Лигата на нациите
Снимка: startphoto.bg
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Българският национален отбор по футбол ще се опита да продължи с доброто си представяне в Лигата на нациите и да направи нов опит за изкачване в Лига Б. Селекцията, водена временно от Атанас Рибарски, ще домакинства на Исландия в среща от група H в Лига C. Мачът ще стартира от 21:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Настроението в редиците на българите е оптимистично, тъй като все още имат шанс да завършат на първо място в крайното класиране, като това преминава през две задължителни победи. Към момента „лъвовете“ се намират на третото място във временното класиране с 4 точки. „Трикольорите“ имат една победа, едно равенство и две загуби в турнира. Лидери са исландците с 8 точки, като те дойдоха след два успеха и две равенства. Третата позиция заема Естония с 6, а на дъното е Люксембург с 3.

Българският тим ще бъде с доста променен състав спрямо последните мачове в надпреварата, като сред отсъстващите са Кристиан Димитров, Димитър Митов, Кристиян Стоянов, Здравко Димитров, Петко Панайотов и Владимир Николов.

От своя страна съставът на Арнар Гунлаугсон продължава да бъде фаворит в групата и е на крачка от това да си спечели промоция за изкачване. Исландците имат нужда от още един успех, за да постигнат тази цел до голяма степен.

„Лъвовете“ и отборът от Ледената земя имат шест изиграни мача в исторически план. „Лъвовете“ могат да се похвалят с 4 победи, но през септември исландците имаха последната дума след 3:0 в Рейкявик, когато бе и официалният дебют на Рибарски.

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