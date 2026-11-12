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България търси стабилност в защита преди сблъсъка с Исландия

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
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Български футбол
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Атанас Рибарски обясни, че през лагера през тази седмица се е наблегнало на работата в отбрана и на това нашият отбор да изглежда по-компактен.

национали пловдив
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България има ядро от 40 футболисти, сред които да избира състава си. На това наблегна селекционерът Атанас Рибарски, като обясни отсъствието на капитана на Левски Кристиян Димитров за мачовете тази седмица срещу Исландия и Естония в Лигата на нациите.

Рибарски, напомни, че Димитров не е бил титуляр при победата срещу Люксембург след края на предишната пауза националните отбори не е бил в оптимално състояние за клубния си Левски. И сега сякаш намекна, че бранителят може би не е готов да играе и в двата мача срещу Исландия и Естония.

Атанас Рибарски обясни, че през лагера през тази седмица се е наблегнало на работата в отбрана и на това нашият отбор да изглежда по-компактен.

„Обстановката е добра, работна. Има нещо, което е най-важно за мен е работна етика и отговорности. За Кристиан специално мисля, че ми направи впечатление, че и последният ни мач в Люксембург също не може да вземе участие, след което с отбора си също не може да вземе участие. За всеки един футболист, който се намира в този разширен списък, който е повече от 40 човека, преди всичко, важното е на колко процента би бил готов за тези мачове“.

Селекционерът на Исландия Арнар Гунлаугсон похвали прогреса, който България показва в последните седмици, но си пожела нашият тим да не успее да създаде особено много шансове пред противниковата врата утре вечер.

„Всъщност, изобщо не бях доволен от случилото се през първото полувреме при победата ни с 3:0 преди месец, защото България трябваше да поведе в резултата на фона на положенията си. Когато един отбор като ваш е с нов треньор, човек не знае какво точно да очаква, какъв стил на игра. Мисля, че имате прогрес, но вече ви познаваме по-добре и се надявам да ограничим шансовете ви до минимум“, каза селекционерът.

Националите ще носят черни ленти по време на утрешния мач срещу Исландия, което ще започне с минута мълчания в памет на жертвите от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, двубоят е от 21:45 часа.

Подробности вижте във видеото!

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