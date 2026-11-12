След китайската шпионска афера: Шефът на "Енвидиа" подаде оставка

Главният изпълнителен директор на технологичния гигант "Енвидиа" Дженсън Хуанг подаде оставка. Това доведе до нов срив на акциите на компанията с над 12% преди началото на търговията днес. С отварянето на пазарите спадът беше частично компенсиран. Заради скандала около разкритията за извънбрачните връзки на Хуанг NVIDIA загуби над 500 млрд. долара от пазарната си стойност, което доведе до опасения за целия сектор.

Оставката на известния като "повелителя на чиповете" Дженсън Хуанг дойде след заседание на борда на директорите на "Енвидиа", на коeто се е обсъждало отстраняването му.

"Съветът на директорите на "Енвидиа" обяви днес, че Дженсън Хуанг е подал оставка като президент, главен изпълнителен директор и член на Съвета, която влиза в сила незабавно. Съветът на директорите и компанията благодарят на Дженсън за неговия неизмерим принос към компанията и индустрията."

Изпълнителният вицепрезидент и финансов директор на компанията Колет Крес ще замести Хуанг временно до назначаването на постоянен наследник. Доналд Тръмп коментира, че най-добрият човек за този пост е бившият шеф на "Епъл" Тим Кук.

Хуанг напуска поста след 33 години начело на най-големия разработчик на чипове за изкуствен интелект. Причината - разкритията за две негови извънбрачни връзки. Едната от тях - с китайска бизнесдама, заподозряна, че сътрудничи на китайското разузнаване и че е улеснявала износа на чипове на "Енвидиа" за Китай.

От китайското външно министерство още веднъж отрекоха обвиненията в шпионаж.

Мао Нин, говорител на китайското външно министерство: "Технологичният напредък на Китай се дължи на независими иновации и отворено сътрудничество. Американската страна трябва да спре да измисля такива истории за "шпиони" като претекст за налагане на технологична блокада."

Хуанг от години лобираше срещу ограниченията за износ на високотехнологични чипове за Китай от страна на Съединените щати и техните съюзници, с цел да забавят развитието на китайския изкуствен интелект и военни технологии. Според анализатори, напускането му ще засили позициите "за" по-строги ограничения на износа.