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Промените в Закона за личната помощ: Остри реакции на засегнатите и от опозицията в парламента

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Остро недоволство сред родители на деца с увреждания и политически сблъсък заради готвените промени в Закона за личната помощ. Управляващите предлагат трудовите договори на личните асистенти да бъдат заменени със специални, а опозицията настоява законопроектът да бъде оттеглен.

Според управляващите промените ще дадат възможност на личните асистенти да работят и на друго място, като същевременно се грижат за своите близки с увреждания. Така кръгът на асистентите ще бъде разширен и ще включва дори държавни служители и адвокати. Според опозицията обаче новите договори поставят под въпрос платения отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и част от осигурителните права. Родителите на деца с увреждания също са категорично против предложенията и обявиха, че са в протестна готовност.

За майките на деца с увреждания грижата е денонощна. Затова и предложението на управляващите да могат да работят допълнително предизвика остро недоволство.

Милена Райкова: „Това с допълнителната възможност ние да можем да работим, за мен е меко казано арогантно. Защото ние, ако можехме, повярвайте, щяхме да работим“.

Гергана Маврова: „Ние сме най-лесните да спестят от нас. Ние не извършваме услуга личните асистенти. Ние извършваме много тежък, отговорен, физически и психически труд“.

Притесненията им са свързани и със замяната на трудовите договори със специални договори за предоставяне на лична помощ.

Радостина Стойкова: „Специални договори – какво ще им е специалното, не знам. Това, което очевидно става ясно е, че редица гарантирани ни от трудовото законодателство права потъват или остават в недостатъчно ясна уредба“.

Остри критики срещу законопроекта отправиха и от опозицията.

Илияна Жекова, ГЕРБ-СДС: „Няма да им се полага платен годишен отпуск и няма да бъдат осигурявани за фонд безработица."

Айтен Сабри, ДПС: „Нима майката, която се грижи за собственото дете, което е болно, което е с увреждане, трябва да остави детето си, за да отиде да изкара някой друг лев?“

Елисавета Белобрадова, ДБ: „Няма никаква възможност, особено майките на деца с увреждания да могат да се включат в този дебат.“

Венко Сабрутев, ПП: „Политиците, които говорят най-много за надежда са политиците, които отнемат най-много от надеждата“,

Георги Георгиев, „Възраждане“: „Те трябва да оттеглят този законопроект. Това е категорично недопустимо и засяга 88 хиляди човека в нашата държава.“

Управляващите обаче уверяват, че социалните придобивки ще бъдат запазени.

Иван Янев, „Прогресивна България“: „Социалният пакет е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от придобивки. Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат лични асистенти на своите деца, но в същото време ще имат възможност, ако имат възможност да работят допълнително“.

Пациентски организации настояват за запазване на трудовите договори, а личните асистенти вече обсъждат и национален протест.

#управляващи и опозиция #помощи за деца с увреждания #лични асистенти

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