НСТС обсъди бюджета за 2027 г.: Синдикати и работодатели приеха с резерви финансовата рамка

С резерви и под условие работодателите и КНСБ подкрепиха проектобюджета за следващата година. А КТ „Подкрепа“ не са съгласни с финансовата рамка. Това стана ясно след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заложеният дефицит е 3,5% от БВП. Приходите и разходите са рекордно високи. Предвиждат се съкращения в администрацията и 5% увеличение на заплатите в бюджетния сектор.

Работодателите подкрепят заложената административна реформа и отпадането на автоматизма при увеличаването на заплатите в публичния сектор. Но не са съгласни с данък свръхпечалба.

Добри Митрев, председател на БСК: „Той ще изчерпи ефекта си, ако бъде въведен още в следващата година, а пък имаме разходи, които ще продължат да бъдат с постоянен характер, но по-важното е, че той подкопава предвидимостта, от която инвеститорите се нуждаят. Притеснява ни, разбира се, и нарастването на дълга.“

КНСБ подкрепят финансовата рамка под условие, а КТ „Подкрепа“ не я подкрепиха.

Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“: „КТ „Подкрепа“ предлага да се въведе прогресивно данъчно облагане и минимален размер, който да бъде освободен от данъци в размер на МРЗ, така както се препоръчва в заключенията в доклада на ЕК.“ Ася Гонева, КНСБ: „Има достатъчно възможности, за да се заделят допълнително средства за хоризонтална политика по доходите вместо 5 на сто, както е сега, да бъдат 10 на сто. Потвърждаваме искането си за по-висока МРЗ.“

Според министъра на финансите бюджетът отразява решимостта на правителството да се справи с наследеното състояние на публичните финанси. Донев определи финансовата рамка като бюджет на отговорността.

Гълъб Донев, министър на финансите: „Бюджет 2027 е бюджет на отговорността. Той отразява решимостта на правителството да се справи с наследеното състояние на публичните финанси и с натрупаните дисбаланси. Мерките, които предлагаме, са съобразени с реалните възможности за консолидация през 2027 година и следващите години, както и с целите и приоритетите на секторните политики.“

Бизнесът и синдикатите подкрепиха с резерви и бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“: „Липсва каквато и да било връзка между осигурителен принос и права.“ Добри Митрев, председател на БСК: „Подкрепяме стимулирането на родителите да се връщат на работа. Но допълнителните стимули трябва да се финансират от държавния бюджет.“ Ася Гонева, КНСБ: „МОД да се увеличава така, че съотношението му с максималната пенсия и минималния осигурителен доход да нараства, за да гарантираме правата в системата.“

В проектобюджета на ДОО са заложени увеличение на пенсиите, майчинството през втората година и на минималното и максималното обезщетение за безработица.

Атанаска Иванова: „Това е добре, как да е. Повече пари ще имаме, ако може и повече, ще е по-добре.“ Александър Желев: „За последните няколко години тук в България всичко е поскъпнало много повече, отколкото хората получават.“

С резерви социалните партньори подкрепиха и проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса.