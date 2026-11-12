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Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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преговори мир украйна среща стив уиткоф владимир путин санкт петербург
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В Москва - американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се срещнаха с президента Владимир Путин. Той предложи хуманитарно примирие за град в източна Украйна и изрази готовност да говори за край на войната с европейски представители. Според американските пратеници има напредък в преговорите за мир. А Украйна съобщи, че услугата Старшийлд е ограничена отново...

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Поредната масирана руска атака срещу Украйна е факт само няколко часа преди за десети път на една маса да седнат американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Целта - край на войната в Украйна. Руският президент предложи хуманитарно примирие, подобно на това в Олешки, и за Константиновка, в източна Украйна, където, по думите му има около 400-500 цивилни граждани. Путин беше категоричен, разполагането на чужди военни в Украйна е "абсолютно неприемливо" и е заплаха за Москва.

Владимир Путин, президент на Русия: "Имаше принципно съгласие за това. Но, какво чуваме от европейците, че след като има мир, веднага ще разположат военни на територията на Украйна. Какво означава това - казвали сме вече - това ще са легитимни цели за нас, т.е. войната ще започне пак."

Русия никога не е прекратявала диалога с европейците, каза още Путин, и изрази готовност те да се включат в разговорите за мир в Украйна.

Владимир Путин, президент на Русия: "Много ни се иска вие, уважаеми господа, и американската администрация като цяло, да поработите с вашите европейски съюзници, за да решат в крайна сметка какво искат - мир или война в Украйна."

Според американските пратеници напредък има.

Стив Уиткоф, специален пратеник на САЩ: "Директно след тази среща, заминаваме за Ирландия, където ще се срещнем с президента Зеленски. Това е важна среща, на която ще му разкажем всичко, което се е случило досега. Надяваме се скоро, даже може би след тази среща, да обявим дата за следващия тристранен формат."

Според Джаред Къшнър, европейците имат желание да участват в преговорите и да бъде сложен край на войната.

Олена Банит-Федорчук, жител на Киев: "Сега само Господ може да на спаси, само на него можем да разчитаме."

#войната в Украйна #Русия #САЩ #Украйна #преговори

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