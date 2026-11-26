Продължава разследването на тежката катастрофа на АМ „Тракия“, при която загина училищна директорка. Данните от електронните системи на автомобила, участвал в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, показват, че секунди преди фаталния сблъсък той се е движил със 251 километра в час. Това съобщи пред БНТ прокурор Мануел Манев от Окръжната прокуратура в Бургас. Вчера съдът остави в ареста 66-годишния шофьор от София, обвинен за смъртта на 62-годишната директорка на училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат.

Разследването е в начален етап. Предстои изготвянето на автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофата. Разследващите издирват очевидци на произшествието. Ще бъдат изискани и всички данни от телефон 112.

Прокурор Мануел Манев – Окръжна прокуратура – Бургас: „Автотехническата експертиза следва да установи механизма на катастрофата. Всички обстоятелства и факти, които са намерени на местопроизшествието, ще бъдат съпоставени със свидетелските показания, обясненията на обвиняемия. Всичко това е въпрос на автотехническата експертиза, която трябва да даде най-точния механизъм на произшествието.“

Скоростта от 251 километра в час е отчетена от специален модул в автомобила. По думите на прокурора данните се записват автоматично и не могат да бъдат манипулирани или изтрити.

„Три секунди преди сблъсъка скоростта е 251 километра в час. Това е установено с техническа експертиза, която е свалила данните от специалния модул на автомобила. Тези данни се записват пет секунди преди настъпване на произшествието и когато се отвори въздушната възглавница, се заключват. Могат единствено да бъдат разчетени със специализиран софтуер, който не може да бъде манипулиран“, обясни Манев.

Обвиняемият е имал общо девет нарушения през последните две години, голяма част от които са свързани с превишена скорост. По повод появилата се информация, че автомобилът е развил 308 километра в час, прокурорът уточни, че вероятно става дума за посочената в техническите характеристики максимална скорост на модела.

„Самият автомобил електронно би следвало да бъде ограничен до 250 километра в час, така че лично аз не мисля, че той е развил такава скорост“, каза прокурорът.

В съдебната зала шофьорът е заявил, че загиналата жена е навлязла в лентата за изпреварване и му е отнела предимството. Тези твърдения тепърва ще бъдат проверявани и съпоставяни с останалите доказателства.

Обвинението е за причиняване на смърт при евентуален умисъл. Според прокуратурата основание за тази квалификация е продължителното движение с изключително висока скорост и поемането на риска от настъпване на произшествие.

„Тогава, когато се извършва умишлено нарушение на правилата за движение и то продължава доста дълго време, в един дълъг участък от пътя, и когато се разчита единствено и само на шанса, че няма да настъпи някаква пречка или затруднение пред движението, за да бъде предотвратено евентуално произшествие, за нас това е евентуален умисъл“, заяви Мануел Манев.

Ако бъде признат за виновен, 66-годишният шофьор може да получи наказание от 10 до 20 години затвор.





