В хода на оперативно-издирвателни действия от служители на Дирекция „Вътрешна сигурност“ е задържан полицейски служител на Областната дирекция на МВР във Велико Търново на длъжност полицейски инспектор в Районно управление – Елена. Това съобщават от МВР на сайта на ведомството.

При извършени действия по разследването в жилище, обитавано от служителя, са намерени и иззети пет гладкоцевни и нарезно огнестрелни оръжия, собственост на други лица, късо огнестрелно оръжие, над 300 патрона от различен калибър, около 1000 гилзи, към 4 кг барут, множество технически уреди и инструменти за направа на боеприпаси, както и за ремонт на гладкоцевни и нарезни оръжия.

По случая е образувано досъдебно производство в Окръжния следствен отдел при Окръжната прокуратура във Велико Търново за престъпления по чл. 339 ал. 1 и ал. 3 от Наказателния кодекс.

Предстоят допълнителни действия по разследването. Полицейският служител е задържан със заповед за срок до 24 часа.