Снежана Апостолова ще изпълня функциите на кмет на Варна, заяви Благомир Коцев.

Благомир Коцев: "Снощи кукловодите на общинската избирателна комисия и Общинския съвет взеха решение да направят преврат във Варна и да отстранят кмета на града. Отстраняването ми е плод на техните желания да владеят цялата община, включително и кметството, както са свикнали да го правят десетилетия наред. Основната им цел е овладяването на всички общински средства и финанси. Вчера на общинска сесия бяха гласувани бюджетът и огромен заем, с който да можем да финансираме всички инфраструктурни проекти, по които работим през последните две години. Сега тези средства ще отиват в джобовете на кукловодите, които ще сложат пионка за една година. Всеки лев и цент ще гледат да отиде в техните джобове, а не при варненци. Ще обжалваме, но е важно да се знае, че Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат. Този град винаги се е управлявал чрез страх и овладяване на администрацията. Днес сме едно феодално общество и тези феодали искат Варна да остане тяхно феодално владение завинаги. Три години нямахме възможност да действаме. Ние бяхме под обсада – работехме срещу мутри, мутри, които се биеха срещу нас, защото не получаваха част от трапезата, която бяха свикнали да получават. Няма как да изчистим всичко толкова лесно, когато фирмите им, които те са назначили, продължават да работят във всеки един бранш."