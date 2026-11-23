Работата по възстановяването на пътния участък между шабленските села Горун и Тюленово продължава след нанесените от проливните дъждове щети.

Пътят пропадна на 3 ноември, след като дерето в село Горун преля и водата откърти големи части от пътното платно. Към момента придвижването е осигурено чрез обходни маршрути.

„Просто водата беше много и създаде проблема“, коментира кметският наместник на Тюленово Светлана Стаматова, цитирана от БТА.

Допълни, че Община Шабла е запозната със ситуацията и работи по въпроса с възстановяването на засегнатия участък.