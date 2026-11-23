Променят маршрутите на 9 автобуса и 4 трамвайни линии заради продължаващия ремонт на бул. „Княгиня Мария Луиза“, съобщиха от Столичната община.

Изпълнява се цялостна подмяна на 1,2 км релсов път, който е едно от най-старите трасета в града.

Ще бъде ремонтиран трамвайния релсов в участъка от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“. Продължават строително-монтажните работи по реконструкцията на релсовия път, предвижда се и рехабилитация на пътните платна от Централна жп гара до ул. „Козлодуй“, съобщи зам.-кметът по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев.

От 24 ноември 2026 г. до 23 март 2027 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по южното и западното централно платно на бул. „Княгиня Мария Луиза“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Козлодуй“.

Между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Струга“ движението ще бъде двупосочно по северното и източното централно платно, а в участъка между ул. „Струга“ и ул. „Козлодуй“ движението ще бъде еднопосочно по източното централно платно към бул. „Сливница“ и по източното локално платно към бул. „Христо Ботев“.

Действащата временна организация на движение пред Централната жп гара остава в сила.

Ремонтът започна на 10 юни 2026 г. и включва цялостна подмяна на релсовия път, който не е бил ремонтиран повече от 50 години.

Обновяват се контактно-кабелната мрежа, уличното осветление, трамвайните перони. Ще се ремонтират се пътните настилки от Централна гара до ул. „Козлодуй“, ще се извършва саниране на покривните плочи на прилежащите подземни съоръжения. Трасето на трамвайната линия се запазва. Новият релсов път ще осигури по-плавно и по-комфортно движение на трамваите, ще намали вибрациите и шума и ще подобри трасето.

Първият етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по бул. „Княгиня Мария Луиза“ приключи с обновяването на трасето между ул. „Опълченска“ и бул. „Христо Ботев“. След 72-часови проби по обновеното трасе на 14 септември бе частично възстановено движението на трамваите в района на Пета градска болница и 7-о ДКЦ. Извършена е цялостна реконструкция на релсовия път, автоматизация на трамвайните стрелки, изградена е нова контактно-кабелна мрежа и улично осветление. Обновена е и средата около спирките на градския транспорт с цел осигуряване на по-добра достъпност за хората със затруднено придвижване.

Столичната община призовава водачите и пътниците в градския транспорт да планират пътуванията си предварително, а водачите да използват възможните обходни маршрути и да спазват временната организация на движение и пътната сигнализация.

Промени има в маршрутите на трамвайни линии с номера 3, 4, 12 и 27, както и на автобусните линии 21 и 22, 78, 213, 305, 404, 85, 285 и 413.