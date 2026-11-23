54 774 текстилни изделия, обозначени с логата на футболни клубове, участващи в световното първенство по футбол през 2026 година и FIFA, бяха задържани от българските митници по време на международната съвместна митническа операция „WorldCup26“, координирана от Европейската служба за борба с измамите. Това съобщиха от Агенция "Митници".

Операцията бе насочена срещу фалшиви стоки, свързани със Световното първенство по футбол през 2026 г., като фокусът беше върху имитации на артикули, свързани с турнира. По време на операцията бяха конфискувани общо над 2,1 милиона фалшиви стоки на приблизителна стойност около 132 милиона евро. Около 2,7% са от всички конфискувани по време на операцията стоки са открити от Агенция „Митници“ във връзка с проверка на границите на страната, като стойността на задържаните в България стоки над 3,5 млн. евро.

Мащабната международна операция обедини митническите органи на 23 държави — членки на ЕС, както и държави на Бразилия, Канада, Египет, Мексико, Мароко, Сенегал и Турция. Операцията позволи обмен на информация за съмнителни пратки в реално време, което даде възможност на участващите органи да ги поставят под наблюдение едновременно в различни части на света.

Снимки: Агенция "Митници"

Сред конфискуваните стоки са спортни облекла, спортни обувки и други дрехи и аксесоари (като спортни шапки и чорапи), както и играчки, сувенири и артикули, свързани със Световното първенство — например ключодържатели, знамена и трофеи. В хода на операцията испанските митнически органи разкриха и фабрика близо до Мадрид, произвеждаща фалшиви облекла по поръчка, с годишен производствен капацитет от 800 000 артикула. Участващите органи откриха също така хранителни продукти и напитки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително картофен чипс и бутилки уиски.

Сътрудничеството на OLAF с големи платформи за онлайн търговия доведе до закриването на 3300 онлайн магазина и премахването на над 419 000 обяви за стоки на приблизителна стойност около 4,2 милиона евро в световен мащаб. Чрез предприемане на действия преди пика на продажбите, операцията предотврати десетки милиони потенциални продажби на незаконни стоки.