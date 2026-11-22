В следобедните часове в по-голямата част от страната ще остане предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава. Вятърът ще е слаб, в близост до северните планински склонове и по Черноморието – умерен, от юг. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°.

През нощта на много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в северозападните райони, придружени от гръмотевици. Ще бъде ветровито с умерен и силен югозападен вятър, който утре следобед ще се ориентира от северозапад и още ще се усили.

През деня ще вали и в източните райони, но там преди обяд ще има повече слънчеви часове. Температурите сутринта ще бъдат между 5° и 10°, преди обяд ще достигнат до 15°-20°, но около и след обяд от северозапад бързо ще се понижават. На отделни места по високите западни полета за кратко дъждът ще се примесва със сняг и ще преминава в сняг, а в Югоизточна България ще има гръмотевична дейност и условия за градушки.

По Черноморието облачността ще бъде значителна, преди обяд с повече слънчеви часове. Ще има валежи от дъжд, след обяд по южното крайбрежие, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен и силен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 12°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. Ще духа силен и бурен югозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от северозапад. Ще има валежи от дъжд, над 1800 метра – от сняг, но след обяд границата ще се снижава. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

Във вторник ще е ветровито с умерен и временно силен вятър от северозапад, с който ще продължи да нахлува студен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, а максималните – между 3° и 8°.

В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне. Сутринта на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. През деня от запад ще започне увеличение на облачността, но ще е все още без валежи. Минималните температури ще са още по-ниски, в отделни котловини до минус 6° – минус 7°, а максималните няма да се променят съществено.

През следващите дни ще е предимно облачно, в равнините и мъгливо. През нощта срещу четвъртък в Западна България ще започнат валежи от сняг, които до обяд в четвъртък, с повишението на температурите, в Северозападна България и по високите полета ще преминат в дъжд. Там се повишава вероятността за поледици. През деня валежната зона ще обхване по-голямата част от Южна България. В петък валежите ще са почти повсеместни, предимно от дъжд, а в северозападните райони – от дъжд и сняг.