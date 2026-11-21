В следобедните часове ще бъде слънчево с променлива облачност, по-значителна над планинските, западните и южните райони, където на места ще има превалявания. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19°, в София – около 15°, а по Черноморието – от 16 до 17°. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър.

През нощта ще бъде предимно ясно. Само на отделни места в котловините и равнините ще има мъгла. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България – до умерен, от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2 и 8°, в София – около 4°, а по морския бряг – от 2 до 9°.

Максималните температури утре ще бъдат между 13 и 18°, в София – около 14°, а по Черноморието – между 14 и 17°. Предимно слънчево ще бъде и утре, но от запад облачността ще се увеличава и по-късно вечерта в западната част на страната ще завали дъжд. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще бъде слаб до умерен. Слънчево ще бъде и над планините. След обяд от запад облачността ще се увеличава и вплътнява, а по-късно вечерта над западните райони ще завали дъжд. На места над 1800 метра височина ще вали сняг. Ще духа умерен до силен вятър от запад-югозапад.

В понеделник сутринта на много места ще превали дъжд. Ще бъде сравнително топло, но след обяд, с ориентирането на вятъра от северозапад, ще нахлува студен въздух и температурите бързо и значително ще се понижат.

Във вторник ще бъде слънчево, но ветровито, с минимални температури около нулата. В сряда вятърът ще отслабне и ще стихне, а минималните температури ще бъдат още по-ниски – в отделни котловини до минус 6° – минус 7°.

Със слаб югоизточен вятър в четвъртък ще се затопли. На места в Западна и Централна България ще вали дъжд и сняг, но температурите ще се повишат.