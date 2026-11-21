Над 97 милиона къса нелегални цигари са задържали митническите служители на различните гранични пунктове в страната от началото на годината.

41% от тях са задържани само през октомври – рекорден резултат за последните 10 години. 37,4 млн. къса са задържани на външните граници, предимно с Турция, а 26,6 млн. къса – основно на Кулата и във Видин, като се отчита ръст с над 10 пъти. Двойно повече са и опитите за износ спрямо миналата година – 3,2 млн. цигари с български акцизен бандерол са открити на път към Западна и Централна Европа.

В същото време пазарно проучване на компании, участващи в „Инициативата срещу незаконната търговия“, показва, че само 2,2% от цигарите у нас са без платени данъци към второто тримесечие на тази година. Какви са новите схеми за нелегален трафик на цигари и как контрабандните канали използват международните превози?

На пръв поглед – обикновен камион с нормален товар и редовен курс до Западна Европа. Документите са изрядни, стоката е декларирана. Понякога обаче зад легалните кашони се крият милиони късове контрабандни цигари. Колко лесно нелегалният товар може да премине границата разказва за БНТ шофьор на тир.

„Цели палета има в кашони, която е предназначена уж за една стока, а то същевременно е цигари. И слагат най-отпред в камионите, да не са най-отзад, за да не се намерят толкова лесно. То може да се скрие навсякъде“.

От началото на годината митническите служители са задържали над 97 милиона къса нелегални цигари (видео). Само през октомври – рекордните 39 милиона.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници“: "Най голям дял са задържани на граничния преход "Кулата". По-точно 4 камиона, пълни с цигари, които дадоха друг прочит на транзитния трафик на цигари към Западна Европа“.

Зад големите пратки в повечето случаи стоят престъпни групи, които използват тактики от наркотрафика.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници“: „Тъй нареченият „картечен огън“. Когато митническите служители се ангажират с първия камион, кола или пътник, в който са намират забранени стоки, голяма част от вниманието и капацитета на служителите на пункта се ангажира с конкретния случай. Тогава се пуска втори или трети“

След влизането ни в Шенген, митническите служби залагат на анализ на риска. При съмнение за нелегален превоз автомобилът преминава през рентген. Ако се забележи нещо съмнително, следва щателна проверка. Процедура, която отнема няколко часа.

При разкриване на контрабанда шофьорите обикновено твърдят, че не знаят какво превозват.

Елица Калпачка, административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград: „Има случаи, в които действително не може да се докаже по безспорен и категоричен начин, че лицата са съзнавали, че извършват престъпление. Но преобладават случаите, при които се доказва по безспорен и категоричен начин, че лицата знаят за товара, който превозват“.

От началото на годината в Районната прокуратура в Благоевград са образувани 24 досъдебни производства за държане на големи количества тютюневи изделия без бандерол. Разследването обаче трудно стига до организаторите.

Елица Калпачка, административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград: „Някои от лицата дори не познават хората, които са ги наели, за да извършват тези дейности, така че в този смисъл действително е трудно изясняването в цялост и пълнота на действията, които са извършени извън територията на страната.“

Властите очакват атаките по кораби в Черно море да пренасочват част от нелегалния трафик към сухопътните граници на страната. Което ще постави и нови предизвикателства пред контрола.