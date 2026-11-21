Дания експулсира руския военен аташе след опит на Москва за покушение срещу украински рапър с американско гражданство, съобщи датският външен министър Ларс Локе Расмусен.

Съобщението дойде, след като службите за сигурност в Дания обявиха, че полицията е предотвратила опит за убийство на рапъра Кийвстоунър преди планиран негов концерт през септември.

Според датските власти зад покушението стоят руските разузнавателни служби. Заради инцидента Дания обмисля да спре издаването на шенгенски визи за руснаци.

Руското посолство в Копенхаген коментира, че обвиненията не са подкрепени с доказателства.

Това е вторият опит за покушение срещу рапъра. Руски гражданин беше задържан в Полша през август за подготовка на убийството му.