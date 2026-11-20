Народното събрание избира членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Изненадващо ГЕРБ и ДПС обявиха, че ще гласуват "за" голяма част от кандидатите. Бойко Борисов смята, че има 13 - 14 достойни кандидатури, а Делян Пеевски обясни, че така цялата отговорност за Съдебната власт ще се носи от управляващите. Членовете на ВСС се избират с квалифицирано мнозинство. Какви са акцентите в дебата?

21 са кандидатите за парламентарната квота на ВСС. 13 са за шестте места в Съдийската колегия и 8 за петте места в Прокурорската колегия. Кандидатурите бяха предложени от неправителствения сектор и припознати от депутати, които вече ги издигнаха, за да стигнат до гласуване в пленарната зала.

Кандидатури издигнаха от „Прогресивна България“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“. ГЕРБ и ДПС не издигнаха нито една кандидатура в тази процедура за избор на нов състав на ВСС.

От ГЕРБ по време на цялата процедура твърдяха, че няма да подкрепят нито един от кандидатите, а от ДПС дори не задаваха въпроси към кандидатите по време на тяхното изслушване в Правната комисия.

Днес обаче се оказа, че Борисов е решил, че има кандидати, които могат да бъдат подкрепени, а Делян Пеевски каза, че няма да подкрепи само кандидатурите на Андрей Янкулов, който е бивш служебен правосъден министър, и на Емил Дечев, който пък е бивш служебен министър на вътрешните работи. Така тези две кандидатури станаха акцент поне в началото на дебата.

Бойко Борисов, ГЕРБ: "Ще участваме в гласуването. И последното ми решение, защото слушах тези от новата сглобка какво говорят ПП - ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент. Така че участваме във всички гласувания. Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринта на група Рая ги чете, и има 12, 13, 14 човека, които заслужават да ги подкрепим."

Делян Пеевски, ДПС: "Има мнозинство. Ние ще подкрепиме всички кандидати извън Дечев по обясними причини. Смутени сме много от всичко, което жена му казва за него. И Анкалов, човекът, който е натискал институциите за "Петрохан", чадър върху "Петрохан" от Янкулов. Абсурд. Най-некадърния правосъден министър, който е имала България. Всичко е договорено между управляващите, ПП и ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам."



От „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ защитиха и Янкулов, и Дечев срещу нападките, които отправиха към тях от Движението за права и свободи.

Божидар Божанов, народен представител от ПГ на ДБ: "ДПС атакуват Емил Дечев, атакуват Андрей Янкулов, защото Емил Дечев гарантира, че на тези избори те няма да могат да купуват гласове. Андрей Янкулов разби схемите в правосъдието, чийто политически чадър беше именно ДПС. Така че този гняв е разбираем. Всичко, което се случва в този парламент и ще се случи в тази зала днес, е в изпълнение на най-явното нещо. И това е ангажиментът пред българските избиратели, който много партии в този парламент дадоха на последните избори. И то е Висшият съдебен съвет да бъде избран без гласовете на ГЕРБ и ДПС. Без Борисов и Пеевски да определят кой влиза и кой излиза от Висшия съдебен съвет." Велислав Величков, народен представител от ПГ на ПП: "Как така осъдихте господин Дечев и предположихте процеси, и вече го въвлякохте в домашно насилие от парламентарната трибуна, без да има нищо такова в съда? Сега, кой и какви разговори е имал? Вие в самото начало казахте, че в разговори не участвате. Но 160 гласа стават с разговори. И ни отделихте 38 часа време, за да изслушаме кандидатите, за да стигнем до тези разговори. И никой не се договаря по ъглите и коридорите."

В началото на дебата от ДПС дори изчетоха списък на тези, за които според ДПС е договорено да бъдат избрани във Висшия съдебен съвет в "тъмни кабинети". За избора на всеки един от кандидатите са необходими минимум 160 гласа. Ако повече от необходимия брой кандидати съберат тази подкрепа, във Висшия съдебен съвет ще влязат тези, които са събрали повече гласове. Така че може да се окаже, че има кандидати, които са събрали по 160 гласа, но не влизат, за сметка на такива, които могат да съберат и 220 гласа, тъй като 223 бяха регистрираните народни представители в началото на днешното заседание.

Как ще продължи надпреварата между политическите сили, за да бъде избран новият състав на Висшия съдебен съвет, предстои да разберем в следващите часове.