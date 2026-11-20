Протест на хората с увреждания пред НС. Повод за недоволството им са предложенията за рефарма в ТЕЛК и личната помощ.
Въпреки че законопроектът в личната помощ беше оттеглен, хората твърдят, че в проекта на държавен бюджет промените са останали. Те не са съгласни и с предложението ТЕЛК да оценява и функционалните им способности, защото няма ясно разписани правила за това. Настояват за обществено обсъждане на промените и искат те да бъдат оттеглени.
Снимки: БТА
"Аз не мога да изпълнявам ежеднивните си функции без да се задъхвам. Как лекарят за 5 минути ще прецени как се справям с ежедневието?"
"Да дават права на полицаите да проверямат ТЕЛК, как ще стане това?"