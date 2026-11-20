Протест на хората с увреждания пред НС. Повод за недоволството им са предложенията за рефарма в ТЕЛК и личната помощ.

Въпреки че законопроектът в личната помощ беше оттеглен, хората твърдят, че в проекта на държавен бюджет промените са останали. Те не са съгласни и с предложението ТЕЛК да оценява и функционалните им способности, защото няма ясно разписани правила за това. Настояват за обществено обсъждане на промените и искат те да бъдат оттеглени.

Снимки: БТА