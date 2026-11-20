Тази вечер от 18:30 ч. в парка пред Националния дворец на културата ще бъде официално открит коледният фестивал "Sofia Christmas Fest".

Акробатично шоу на лед и коледен концерт са само част от изненадите за начало на феста. Най-големият коледен базар в София ще работи всеки ден до 27 декември до 22:00 ч., а ледената пързалка чак до 23:00 ч. По 1 евро от всеки продаден билет за пързалката ще бъде дарявано в подкрепа на кампанията „Направи го сега“. Сред благотворителните инициативи на фестивала е и „От дете за дете – Стани таен Дядо Коледа“, организирана в партньорство с "Ротари клуб".