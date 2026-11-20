Българският автомобилен състезател Никола Цолов получи две номинации за годишните награди на авторитетното британско издание Autosport. Българинът попадна сред претендентите в категориите "Новак на годината“ и "Пилот на годината при едноместните болиди извън Формула 1“.

Признанието идва на фона на силното представяне на Цолов във Формула 2, където той е сред основните претенденти за шампионската титла в дебютния си пълен сезон.

В категорията "Новак на годината“ българският пилот ще се конкурира с още петима състезатели от различни автомобилни и мотоциклетни шампионати. Сред тях е и прекият му съперник във Формула 2 Рафаел Камара.

Останалите номинирани са Арвид Линдблад от Формула 1, Виктор Мартен от Световния шампионат за издръжливост, Диого Морейра от MotoGP и Фреди Слейтър от Формула 3.

Отличието за най-добър новак има богата история. Първият му носител е Дженсън Бътън през 2000 година, когато британецът дебютира във Формула 1. През годините наградата са печелили още Люис Хамилтън, Себастиан Фетел, Макс Верстапен, Шарл Льоклер и Оскар Пиастри.

Още по-сериозна конкуренция очаква Цолов в категорията за най-добър пилот при едноместните болиди извън Формула 1.

Освен българина и Рафаел Камара, сред претендентите са вицешампионът във Формула Е Джейк Денис, шампионът в Индикар Алекс Палоу, първенецът във Формула 3 Уго Угочукву и световният шампион във Формула Е Паскал Верлайн.

Двете номинации са поредно международно признание за развитието на Никола Цолов, който продължава да утвърждава името си сред перспективните млади пилоти в автомобилния спорт.

Гласуването за годишните награди на Autosport вече е отворено и ще продължи до 12 януари 2027 година. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 3 февруари.

Българските привърженици на автомобилния спорт също могат да подкрепят Никола Цолов в двете категории чрез гласуване за наградите на Autosport.